Hochneukirchen lässt es gegen St. Egyden/Stfd. richtig krachen

Details Sonntag, 10. April 2022 01:18

2. Klasse Wechsel: Etwa 75 Besucher kamen zum Spiel der 16. Runde nach St. Egyden/Stfd. Der USC Hochneukirchen erreichte einen 6:2-Erfolg beim FC St. Egyden/Steinfeld. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Horvath sein Team in der zehnten Minute per Strafstoß. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Barna Harsanyi vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1-Ausgleich für Hochneukirchen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 57. Minute brachte Thomas Gamperl den Ball im Netz des FC St. Egyden/Stfd. unter und sein Team in Führung. In der 61. Minute erhöhte Edin Zilic auf 3:1 für den USC Hochneukirchen. Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Harsanyi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Barna Harsanyi schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 6:1 für Hochneukirchen in die Höhe. Kurz vor Ultimo war noch Michael Schwarz zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von St. Egyden/Stfd. verantwortlich (89.). Am Ende schlug der USC Hochneukirchen die Heimmannschaft auswärts.

Halbzeit zwei sorgte für klare Verhältnisse

Der FC St. Egyden/Steinfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 18 Zählern aus 14 Spielen steht der FC St. Egyden/Stfd. momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Die drei Punkte brachten Hochneukirchen in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang neun. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des USC Hochneukirchen ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Wechsel fing sich bislang mehr Tore ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert St. Egyden/Stfd. bei der Union Natschbach-L, Hochneukirchen empfängt zeitgleich den SG Schlöglmühl/Schottwien.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – USC Hochneukirchen, 2:6 (1:1)

89 Michael Schwarz 2:6

82 Barna Harsanyi 1:6

76 Marco Poeheim 1:5

74 Barna Harsanyi 1:4

61 Edin Zilic 1:3

57 Thomas Gamperl 1:2

45 Barna Harsanyi 1:1

10 Mario Horvath 1:0