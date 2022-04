Pottschach gewinnt Topspiel gegen Willendorf

Details Montag, 11. April 2022 01:20

2. Klasse Wechsel: Rund 100 Zuschauer kamen zum Topspiel der 16. Runde nach Willendorf. Pottschach erreichte einen 3:1-Erfolg bei Willendorf. Der SVSF Pottschach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Spitzenreiter hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

In der achten Minute erzielte David Pichler das 1:0 für die Gäste. Pottschachs Luca Tösch schoss in der 26. Minute das Tor zum 2:0. Kurz darauf parierte Pottschachs Keeper Sebastian Benczik einen Elfmeter der Gastgeber (29.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. In der 55. Minute legte Pichler zum 3:0 zugunsten des SVSF Pottschach nach. Brahim Ouchen sah nach 75 Minute die Ampelkarte und musste früher unter die Dusche. Kurz vor Ultimo war noch Philip Otter zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des SV Willendorf verantwortlich (84.). Am Schluss siegte Pottschach gegen die Heimmannschaft.

Pottschach der eigentliche Tabellenführer

Willendorf hat 24 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang vier. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Willendorf momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Willendorf weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SVSF Pottschach einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Man hat noch ein Spiel gegenüber Ternitz in der Hinterhand. Der Angriff von Pottschach wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 38-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte Pottschach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SVSF Pottschach zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den SVSF Pottschach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SV Willendorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 24.04.2022 gegen den SV Grünbach. Am Sonntag empfängt Pottschach Grünbach.

2. Klasse Wechsel: SV Willendorf – SVSF Pottschach, 1:3 (0:2)

