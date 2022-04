Arbeitssieg des ASK Ternitz beim USV Kirchberg

Details Sonntag, 17. April 2022 01:44

2. Klasse Wechsel: Der USV Raika Kirchberg am Wechsel und der ASK Ternitz lieferten sich vor etwa 150 Fußballbegeisterten ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Der USV Kirchberg erlitt gegen Ternitz erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte der ASK Ternitz Kirchberg in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Ein Doppelpack brachte Ternitz in eine komfortable Position: Florian Mayrhold war gleich zweimal zur Stelle (8./26.). In der 33. Minute traf Mayrhold noch die Querlatte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Andreas Strobl war es, der vor 150 Zuschauern in der 50. Minute den Anschlusstreffer für den USV Raika Kirchberg am Wechsel sicherstellte. Für das 3:1 und 4:1 war David Nagy-Jager verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (56./72.). In den Schlussminuten wurde es dann doch nochmal spannend. Nach 86 Minuten beförderte Kirchbergs Martin Pölzlbauer das Leder zum 2:4 ins gegnerische Netz. Kurz vor Ultimo war noch Josef Rennhofer zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Heimmannschaft verantwortlich (89.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Kirchberg deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der USV Raika Kirchberg am Wechsel noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Drei Punkte ins Ziel gerettet

Der USV Kirchberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ASK Ternitz – Kirchberg bleibt weiter unten drin. Der USV Raika Kirchberg am Wechsel musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV Kirchberg insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Kirchberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ternitz behauptet nach dem Erfolg über den USV Raika Kirchberg am Wechsel den ersten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt der ASK Ternitz den besten Angriff der 2. Klasse Wechsel. Mit dem Sieg baute der ASK Ternitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ternitz zehn Siege, fünf Remis und kassierte erst eine Niederlage. Ternitz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der USV Kirchberg zum FC St. Egyden/Steinfeld, zeitgleich empfängt der ASK Ternitz den FC Mönichkirchen.

2. Klasse Wechsel: USV Raika Kirchberg am Wechsel – ASK Ternitz, 3:4 (0:2)

89 Josef Rennhofer 3:4

86 Martin Poelzlbauer 2:4

72 David Nagy-Jager 1:4

56 David Nagy-Jager 1:3

50 Andreas Strobl 1:2

26 Florian Mayrhold 0:2

8 Florian Mayrhold 0:1