Scheiblingkirchen II siegt im Spitzenspiel gegen Puchberg

Details Sonntag, 17. April 2022 00:49

2. Klasse Wechsel: Durch ein 2:1 holte sich die Reserve von Scheiblingkirchen vor rund 120 Zuschauern drei Punkte beim ATSV Puchberg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass der USV Scheiblingkirchen II und Puchberg jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

Tobias Mach brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Der ATSV Puchberg brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Scheiblingkirchen II hatte bis zur Pause Bestand. In der 55. Minute brachte Dominik Altrichter das Netz für den USV Scheiblingkirchen II zum Zappeln und erhöhte die Führung auf 2:0. Kurz vor Ultimo war noch Ferenc Grimm zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Puchberg verantwortlich (81.). Am Ende verbuchte Scheiblingkirchen II gegen die Heimmannschaft einen Sieg.

Scheiblingkirchen II weiter im Titelrennen

Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der ATSV Puchberg momentan auf dem Konto. Puchberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Prunkstück des USV Scheiblingkirchen II ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 15 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg knüpfte Scheiblingkirchen II an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Gast zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der USV Scheiblingkirchen II konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Scheiblingkirchen II setzte sich mit diesem Sieg vom ATSV Puchberg ab und belegt nun mit 33 Punkten den dritten Rang, während Puchberg weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Der ATSV Puchberg tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 01.05.2022, beim USC Hochneukirchen an. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des USV Scheiblingkirchen II mit Hochneukirchen.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – USV Scheiblingkirchen II, 1:2 (0:1)

81 Ferenc Grimm 1:2

55 Dominik Altrichter 0:2

19 Tobias Mach 0:1