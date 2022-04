Kantersieg gegen Hochneukirchen: Scheiblingkirchen II macht den Aufstieg greifbar

Details Samstag, 23. April 2022 01:21

2. Klasse Wechsel: Die Zweitvertretung von Scheiblingkirchen erteilte dem USC Hochneukirchen vor etwas mehr als 40 Fans eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der USV Scheiblingkirchen II gegen Hochneukirchen mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Die Gastgeber hatten ihre Chancen in Halbzeit eins nicht in Tore umwandeln können. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. In der 48. Minute ging Scheiblingkirchen II durch in Front. Michael Riegler war es, der vor 45 Zuschauern zur Stelle war. Dominik Altrichter schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für den Spitzenreiter über die Linie (63.). Riegler brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (70.). Tobias Mach beseitigte mit seinen Toren (77./86.) die letzten Zweifel am Sieg des USV Scheiblingkirchen II. Am Ende kam Scheiblingkirchen II gegen den USC Hochneukirchen zu einem verdienten Sieg.

Scheiblingkirchen II steh ganz oben

Nachdem der USV Scheiblingkirchen II hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Scheiblingkirchen II weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Am USV Scheiblingkirchen II gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 16-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Wechsel. Scheiblingkirchen II weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der USV Scheiblingkirchen II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die Sorgen von Hochneukirchen sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 54 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USC Hochneukirchen alles andere als positiv. Die Lage von Hochneukirchen bleibt angespannt. Gegen Scheiblingkirchen II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des USC Hochneukirchen. Nach der Niederlage gegen den USV Scheiblingkirchen II ist Hochneukirchen aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Wechsel.

Am nächsten Sonntag reist Scheiblingkirchen II zur Union Natschbach-L, zeitgleich empfängt der USC Hochneukirchen den ATSV Puchberg.

2. Klasse Wechsel: USV Scheiblingkirchen II – USC Hochneukirchen, 5:0 (0:0)

86 Tobias Mach 5:0

77 Tobias Mach 4:0

70 Michael Riegler 3:0

63 Dominik Altrichter 2:0

48 Michael Riegler 1:0