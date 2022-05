Dogan trifft dreifach: Puchberg deklassiert Natschbach-L.

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:19

2. Klasse Wechsel: Puchberg führte Natschbach-L. vor mehr als 120 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Der ATSV Puchberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Union Natschbach-L. einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Natschbach-L. das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen.

Michael Hauer brachte Puchberg in der 28. Minute in Front. Schon in der 29. Minute brachte Cagdas Dogan erneut den Ball im Netz der Union Natschbach-L. unter. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte das Heimteam durch Julian Röcher auf 3:0 (37.). Zur Halbzeit blickte Puchberg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Der ATSV Puchberg baute die Führung aus, indem Dogan zwei Treffer nachlegte (75./77.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Puchberg einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Dogan der Matchwinner

Mit dem souveränen Sieg gegen Natschbach-L. festigte der ATSV Puchberg die vierte Tabellenposition. Offensiv sticht Puchberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute Puchberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ATSV Puchberg zehn Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Die letzten Resultate des ATSV Puchberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält die Union Natschbach-L. den sechsten Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt acht Siege, ein Remis und zehn Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Natschbach-L. noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Nächster Prüfstein für Puchberg ist der USV Raika Kirchberg am Wechsel auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Die Union Natschbach-L. misst sich zur selben Zeit mit dem USC Hochneukirchen.

