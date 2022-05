Mönichkirchen gewinnt Torfestival bei der SG Schlöglmühl/Schottwien

Details Montag, 09. Mai 2022 01:09

2. Klasse Wechsel: Der SG Schlöglmühl/Schottwien und der FC Mönichkirchen boten den rund 50 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:5. Die Überraschung blieb aus, sodass Schlöglmühl/Schottwien eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war der Tabellenletzte mit 1:5 krachend untergegangen.

Mönichkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robert Namjesnik traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bastian Sinnreich war zur Stelle und markierte jedoch schnell das 1:1 des SG Schlöglmühl/Schottwien (12.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem FC Mönichkirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Namjesnik in diesem Spiel (15.). Daniel Prenner lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Schlöglmühl/Schottwien den 2:2-Ausgleich (23.). Martin Kis war es, der in der 31. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Jetzt erst recht, dachte sich Dominik Gabriel, der kurz nach dem Nackenschlag den neuerlichen Ausgleich parat hatte (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Gabriel brachte den Ball zum 4:3 zugunsten des SG Schlöglmühl/Schottwien über die Linie (53.). Mönichkirchen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Kis (67.) und Namjesnik (75.) mit ihren Treffern das Spiel. Unter dem Strich verbuchte der FC Mönichkirchen gegen Schlöglmühl/Schottwien einen 5:4-Sieg.

Namjesnik ist dreimal zur Stelle

Die Rückrunde verlief für den SG Schlöglmühl/Schottwien bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte Schlöglmühl/Schottwien noch kein einziges Mal. Wann bekommt Schlöglmühl/Schottwien die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Mönichkirchen gerät der SG Schlöglmühl/Schottwien immer weiter in die Bredouille. Der SG Schlöglmühl/Schottwien schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 59 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Schlöglmühl/Schottwien schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem SG Schlöglmühl/Schottwien klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den FC Mönichkirchen war bereits die sechste am Stück in der Liga.

Bei Mönichkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Der Gast macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der FC Mönichkirchen derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Schlöglmühl/Schottwien zum SVSF Pottschach, zeitgleich empfängt Mönichkirchen die Reserve des USV Scheiblingkirchen.

2. Klasse Wechsel: SG Schlöglmühl/Schottwien – FC Mönichkirchen, 4:5 (3:3)

75 Robert Namjesnik 4:5

67 Martin Kis 4:4

53 Dominik Gabriel 4:3

35 Dominik Gabriel 3:3

31 Martin Kis 2:3

23 Eigentor durch Daniel Prenner 2:2

15 Robert Namjesnik 1:2

12 Bastian Sinnreich 1:1

5 Robert Namjesnik 0:1