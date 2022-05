Klatsche für die SG Schlögömühl/Schottwien bei Grünbach

Details Samstag, 28. Mai 2022 01:30

2. Klasse Wechsel: Mit 2:6 verlor der SG Schlöglmühl/Schottwien am vergangenen Freitag vor rund 90 Fans deutlich gegen den SV Grünbach. Grünbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schlöglmühl/Schottwien einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem SG Schlöglmühl/Schottwien ein 2:1-Sieger feststand.

Kristian Kutak traf zum 1:0 zugunsten des SV Grünbach (15.). Peter Gajan witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für die Gastgeber ein (29.). Kutak brachte Grünbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (34.). Spielstark zeigte sich der SV Grünbach, als Frantisek Kiss (39., Freistoß) und Florian Pinter (42.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. In der ersten Hälfte lieferte Schlöglmühl/Schottwien eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete. Friedrich Schmoll vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 57. Spielminute. Mit zwei schnellen Treffern von Bastian Sinnreich (88.) und Dominik Gabriel (90.) machte der SG Schlöglmühl/Schottwien deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Doch am Schluss schlug Grünbach die Gäste vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Grünbach Sieger im Kellerduell

Durch den Erfolg blieb der SV Grünbach auf der zwölften Position der 2. Klasse Wechsel. In der Verteidigung von Grünbach stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Grünbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und 14 Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Grünbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Schlöglmühl/Schottwien. Man kassierte bereits 74 Tore gegen sich. Die Abwehrprobleme des SG Schlöglmühl/Schottwien bleiben akut, sodass Schlöglmühl/Schottwien weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nun musste sich der SG Schlöglmühl/Schottwien schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In acht ausgetragenen Spielen kam Schlöglmühl/Schottwien in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächster Prüfstein für den SV Grünbach ist die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der SG Schlöglmühl/Schottwien misst sich zur selben Zeit mit dem SC Hochwolkersdorf.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – SG Schlöglmühl/Schottwien, 6:2 (5:0)

90 Dominik Gabriel 6:2

88 Bastian Sinnreich 6:1

57 Friedrich Schmoll 6:0

42 Florian Pinter 5:0

39 Frantisek Kiss 4:0

34 Kristian Kutak 3:0

29 Peter Gajan 2:0

15 Kristian Kutak 1:0