Hochwolkersdorf siegt bei Schlöglmühl/Schottwien

2. Klasse Wechsel: Am Samstag trafen Schlöglmühl/Schottwien und Hochwolkersdorf vor etwas mehr als 110 Zuschauern aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Hochwolkersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einer Nullnummer auseinandergegangen.

Tomas Batrla traf zum 1:0 zugunsten des SC Hochwolkersdorf (15.). Hochwolkersdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach einer Stunde musste William Merl (60.) mit Gelb-Rot vom Platz. Batrla schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft in Unterzahl auf die Siegerstraße (67.). In der 81. Minute brachte Balazs Krisztian Pavlitzky den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Netz des SC Hochwolkersdorf unter. In der Nachspielzeit besserte Batrla seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen dritten Tagestreffer für Hochwolkersdorf erzielte. Schlussendlich reklamierte der SC Hochwolkersdorf einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SG Schlöglmühl/Schottwien in die Schranken.

Batrla ließ es richtig krachen

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Schlöglmühl/Schottwien klar erkennbar, sodass bereits 77 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Dank der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den 13. Tabellenplatz. Nun musste sich der SG Schlöglmühl/Schottwien schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von Schlöglmühl/Schottwien hält an. Insgesamt kassierte der SG Schlöglmühl/Schottwien nun schon neun Niederlagen am Stück.

Kurz vor Saisonende besetzt Hochwolkersdorf mit 22 Punkten den neunten Tabellenplatz. Der SC Hochwolkersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Hochwolkersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Als Nächstes steht für Schlöglmühl/Schottwien eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den ASK Ternitz. Der SC Hochwolkersdorf empfängt parallel die Reserve des USV Scheiblingkirchen.

2. Klasse Wechsel: SG Schlöglmühl/Schottwien – SC Hochwolkersdorf, 1:3 (0:1)

91 Tomas Batrla 1:3

81 Balazs Krisztian Pavlitzky 1:2

67 Tomas Batrla 0:2

15 Tomas Batrla 0:1