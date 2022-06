Abwechslungsreiches Remis zwischen Mönichkirchen und Kirchberg

Details Samstag, 11. Juni 2022 00:58

2. Klasse Wechsel: Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich Mönichkirchen und der USV Kirchberg vor etwa 100 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war mit einem 4:1 ganz zugunsten von Kirchberg gelaufen.

Florian Fahrner markierte vor 100 Zuschauern die Führung für den Gast (7.). In der 23. Minute erzielte Manuel Brandstetter das 1:1 für den FC Mönichkirchen. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Das 2:1 von Mönichkirchen stellte Mathias Tauchner sicher (70.). Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Benedikt Kronaus den Ausgleich (74.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische Nayim Kazanci die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Versöhnlicher Abschluss für Mönichkirchen

Der FC Mönichkirchen steht nach allen Spielen auf Platz acht und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Mit 58 Gegentoren gab die Hintermannschaft des Heimteams in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Zum Saisonabschluss kommt Mönichkirchen auf sieben Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen. Der FC Mönichkirchen beendet die Saison mit nur drei Punkten aus den letzten fünf Spielen und ist damit sicher alles andere als zufrieden.

Nach allen 23 Spielen steht der USV Raika Kirchberg am Wechsel auf dem elften Tabellenplatz.

Der USV Kirchberg hat am Sonntag Heimrecht und begrüßt den SVSF Pottschach.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – USV Raika Kirchberg am Wechsel, 2:2 (1:1)

74 Benedikt Kronaus 2:2

70 Mathias Tauchner 2:1

23 Manuel Brandstetter 1:1

7 Florian Fahrner 0:1