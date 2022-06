Puchberg und Hochwolkersdorf trennen sich mit einem Remis

Details Samstag, 18. Juni 2022 01:22

2. Klasse Wechsel: Puchberg und Hochwolkersdorf lieferten sich zum Ende der Saison vor rund 125 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 2:2 endete. Die Wetten standen zwar zugunsten des ATSV Puchberg. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Im Hinspiel hatte Puchberg beim SC Hochwolkersdorf einen 3:0-Sieg eingefahren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hochwolkersdorf bereits in Front. Siaka Doumbia markierte in der fünften Minute die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tomas Fendrich (9.). Cagdas Dogan schlug doppelt zu und glich damit für den ATSV Puchberg aus (10./38.). Als Schiedsrichter der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Während der erste Durchgang mit Toren nicht geizte, wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger. Am Ende blieb es bei den Treffern aus der ersten Halbzeit.

Puchberg kämpft sich dank Dogan zum Punkt

Puchberg stellte in dieser Spielzeit alle Gegner vor große Probleme. Hinten stand die Mannschaft kompakt und vorne trafen die Spieler häufig, weshalb man schlussendlich auf das sehr gute Torverhältnis von 72:33 kam. Die Gastgeber weisen mit 14 Siegen, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Meistens verließ der SC Hochwolkersdorf den Platz als Verlierer, insgesamt zwölfmal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur sechs Siege und sechs Unentschieden. Vom Glück verfolgt war Hochwolkersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – SC Hochwolkersdorf, 2:2 (2:2)

