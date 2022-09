Schwarz sichert FC St. Egyden/Stfd. den Sieg gegen Hochwolkersdorf

Details Sonntag, 04. September 2022 00:58

2. Klasse Wechsel: Rund 100 Besucher kamen nach St. Egyden/Stfd. um sich das Spiel gegen den SC Hochwolkersdorf anzusehen. Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Hochwolkersdorf gehörig missglückt. Mit 1:3 musste man sich dem FC St. Egyden/Stfd. geschlagen geben.

Es ging gleich gut los. Siaka Doumbia brachte den SC Hochwolkersdorf in der achten Minute nach vorn. In der 32. Minute erzielte Michael Schwarz das 1:1 für St. Egyden/Stfd. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schwarz mit Doppelpack

Der Treffer zum 2:1 sicherte dem FC St. Egyden/Steinfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schwarz in diesem Spiel (65.). Kurz vor Ultimo war noch Seydi Kurt zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Heimmannschaft verantwortlich (85.). Am Schluss siegte der FC St. Egyden/Stfd. gegen Hochwolkersdorf.

Bei St. Egyden/Stfd. präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der FC St. Egyden/Steinfeld freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz fünf. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des FC St. Egyden/Stfd.

Neben dem SC Hochwolkersdorf gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Gast hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

St. Egyden/Stfd. stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SVSF Pottschach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Hochwolkersdorf den ATSV Puchberg.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – SC Hochwolkersdorf, 3:1 (1:1)

85 Seydi Kurt 3:1

65 Michael Schwarz 2:1

32 Michael Schwarz 1:1

8 Siaka Doumbia 0:1