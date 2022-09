Hochneukirchens Harsanyi bestraft Lanzenkirchen in der Schlussphase

Details Montag, 12. September 2022 00:06

2. Klasse Wechsel: Mit 150 Zuschauern war das Panoramastadion in Hochneukirchen gut gefüllt. Der SC Lanzenkirchen hatte am Sonntag gegen den USC Hochneukirchen mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Gäste legten gleich stark los. Für den Führungstreffer von Lanzenkirchen zeichnete Dennis Leuchtmann verantwortlich (2.). Nach einer halben Stunde schlugen die Heimischen zurück. Daniel Binder ließ sich in der 30. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Hochneukirchen. Doch wieder waren es die Gäste aus Lanzenkirchen, die erneut in Führung gingen. Das Heimteam musste den Elfmeter-Treffer von Adil Uysal zum 2:1 hinnehmen (38.). Doch diesmal hatten die Hausherren eine schnellere Antwort gefunden. Jetzt erst recht, dachte sich Marco Reithofer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich per Freistoß parat hatte (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen.

Harsanyi wird zum Matchwinner

Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass der USC Hochneukirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Barna Harsanyi, der in der 77. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging Hochneukirchen im Duell mit dem SC Lanzenkirchen als Sieger hervor.

Der USC Hochneukirchen belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Lanzenkirchen auf Platz vier abgerutscht.

Am nächsten Samstag reist der USC Hochneukirchen zum FC St. Egyden/Steinfeld, zeitgleich empfängt der SC Lanzenkirchen die Union Natschbach-L.

2. Klasse Wechsel: USC Hochneukirchen – SC Lanzenkirchen, 3:2 (2:2)

77 Barna Harsanyi 3:2

40 Marco Reithofer 2:2

38 Adil Uysal 1:2

30 Daniel Binder 1:1

2 Dennis Leuchtmann 0:1