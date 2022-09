Doppelpack: Atabinen schießt Ternitz zum Sieg gegen Grünbach

Details Sonntag, 18. September 2022 00:33

2. Klasse Wechsel: Rund 90 Fußballfans kamen nach Ternitz und wollten das Spiel der 5. Runde mitverfolgen. Nichts zu holen gab es für den SV Grünbach bei Ternitz. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der ASK Ternitz wurde der Favoritenrolle gerecht.

Farzad Hussaini brachte sein Team in der 26. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Ayhan Atabinen die Führung von Ternitz per Elfmeter auf 2:0 aus. Mit der Führung für den ASK Ternitz ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Atabinen, als er das 3:0 für Ternitz besorgte (47.). Tamas Bieder verkürzte für Grünbach später in der 56. Minute auf 1:3. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der ASK Ternitz gegen den SV Grünbach.

Ternitz löst sich vom Tabellenkeller

In dieser Saison sammelte der ASK Ternitz bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

19 Gegentreffer hat Grünbach mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Wechsel. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur fünf geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Grünbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ternitz setzte sich mit diesem Sieg vom SV Grünbach ab und nimmt nun mit sechs Punkten den siebten Rang ein, während Grünbach weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der ASK Ternitz auf den SC Hochwolkersdorf, der SV Grünbach spielt tags zuvor gegen den USC Krumbach.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – SV Grünbach, 3:1 (2:0)

56 Tamas Bieder 3:1

47 Ayhan Atabinen 3:0

42 Ayhan Atabinen 2:0

26 Farzad Hussaini 1:0