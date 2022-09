Mönichkirchen gewinnt Torfestival gegen Pottschach

Details Sonntag, 25. September 2022 00:46

2. Klasse Wechsel: Etwa 180 Zuschauer kamen in die QUANTUM-Arena nach Grafenbach. Der SVSF Pottschach und der FC Mönichkirchen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Mönichkirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

In der 22. Minute ging der Gast in Front. Fabian Wedl war es, der vor 180 Zuschauern zur Stelle war. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des FC Mönichkirchen in die Kabine. In Minute 47 hatte Pottschach den Ausgleich parat. Doch Mönichkirchen musste auch den Treffer von David Rosenbichler zum 2:1 hinnehmen (53.). Der SVSF Pottschach bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Martin Kis für den 2:2-Ausgleich sorgte (55.). In der 57. Minute erzielte die Heimmannschaft durch Philipp Stögerer das 3:2. Der FC Mönichkirchen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Tobias Gebhart (62.) und Andre Rois (83.) mit ihren Treffern das Spiel. Pottschachs Davig Goger sah nach 69 Minuten die Gelb-Rote Karte. Am Ende verbuchte Mönichkirchen gegen Pottschach einen Sieg.

Pottschach weiter ohne Sieg

Der SVSF Pottschach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FC Mönichkirchen – Pottschach bleibt weiter unten drin. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SVSF Pottschach liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. Nach der Niederlage gegen Mönichkirchen bleibt der SVSF Pottschach weiterhin glücklos.

Der FC Mönichkirchen liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Mönichkirchen bei. Der FC Mönichkirchen ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag reist Pottschach zum ASK Ternitz, zeitgleich empfängt Mönichkirchen den USC Hochneukirchen.

2. Klasse Wechsel: SVSF Pottschach – FC Mönichkirchen, 3:4 (0:1)

83 Andre Rois 3:4

62 Tobias Gebhart 3:3

57 Philipp Stoegerer 3:2

55 Martin Kis 2:2

53 David Rosenbichler 2:1

47 Philipp Stoegerer 1:1

22 Fabian Wedl 0:1