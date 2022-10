Heimsieg gegen Hochwolkersdorf: Krumbach bastelt weiter am Traumstart

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:40

2. Klasse Wechsel: Vor rund 150 Zuschauern empfing am Freitag der USC Krumbach den SC Hochwolkersdorf. Hochwolkersdorf steckte gegen Krumbach eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der USC Krumbach hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Heimelf startete besser in das Spiel. In der 13. Minute ging die Heimmannschaft durch einen Treffer von Richárd Szabó in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für das 2:0 von Krumbach zeichnete Zsolt Székely verantwortlich (49.). In ruhiges Fahrwasser brachte der Ligaprimus sich, indem Jürgen Ungerböck das 3:0 erzielte (58.). In der 61. Minute brachte Marcel Blank das Netz für den SC Hochwolkersdorf zum Zappeln und konnte auf 3:1 verkürzen. Siaka Doumbia verkürzte für die Gäste später in der 72. Minute auf 2:3. In Minute 65 sah Hochwolkersdorfs Peter Szabo die Rote Karte (Foul). Die Heimelf nutze die zahlenmäßige Überlegenheit aus. Hochwolkersdorf musste den Treffer von Jürgen Hanke zum 4:2 hinnehmen (82.). Für klare Verhältnisse sorgte der USC Krumbach, indem Szabó das 5:2 markierte (83.). Am Ende verbuchte Krumbach gegen den SC Hochwolkersdorf einen Sieg.

Rote Karte bremste die Gäste aus

26 Tore – mehr Treffer als der USC Krumbach erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Wechsel. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Krumbach zu stoppen. Von den sieben absolvierten Spielen hat der USC Krumbach alle für sich entschieden.

Wann findet der SC Hochwolkersdorf die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Krumbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit Hochwolkersdorf im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei Hochwolkersdorf, was in den 21 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Krumbach stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SVSF Pottschach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Hochwolkersdorf den USV Raika Kirchberg am Wechsel.

2. Klasse Wechsel: USC Krumbach – SC Hochwolkersdorf, 5:2 (1:0)

83 Richard Szabó 5:2

82 Juergen Hanke 4:2

72 Siaka Doumbia 3:2

61 Marcel Blank 3:1

58 Juergen Ungerboeck 3:0

49 Zsolt Szekely 2:0

13 Richard Szabó 1:0