Lanzenkirchens Wolfsgruber schnürt Doppelpack gegen Mönichkirchen

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:12

2. Klasse Wechsel: Mit einem knappen 3:2 endete das Match vor etwa 130 Fußballfans zwischen dem SC Lanzenkirchen und dem FC Mönichkirchen an diesem achten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für Lanzenkirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Mönichkirchen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Michael Wolfsgruber das schnelle 1:0 für den SC Lanzenkirchen erzielte. In der 32. Minute erhöhte Dennis Leuchtmann auf 2:0 für Lanzenkirchen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Robert Namjesnik mit dem Elfmeter zum 1:2 für den FC Mönichkirchen zur Stelle (44.). Der SC Lanzenkirchen nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Die Gastgeber mussten den Treffer von Martin Kis zum 2:2 hinnehmen (76.). Doch in der Schlussphase hatten die Gastgeber dann doch die Nase vorne. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Wolfsgruber den entscheidenden Führungstreffer für Lanzenkirchen erzielte (84.). Am Ende verbuchte der SC Lanzenkirchen gegen Mönichkirchen einen Sieg.

Wolfsgruber der Mann des Tages

Lanzenkirchen behauptet nach dem Erfolg über den FC Mönichkirchen den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SC Lanzenkirchen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 24 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Lanzenkirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Die letzten Resultate des SC Lanzenkirchen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Lanzenkirchen setzte es eine neuerliche Pleite, womit Mönichkirchen im Klassement weiter abrutschte. Die bisherige Saisonbilanz des FC Mönichkirchen bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Vom Glück verfolgt war Mönichkirchen in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Samstag reist der SC Lanzenkirchen zum ASK Ternitz, zeitgleich empfängt der FC Mönichkirchen den FC St. Egyden/Steinfeld.

