Grünbachs Nyari lässt es gegen Hochwolkersdorf richtig krachen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:58

2. Klasse Wechsel: Vor rund 50 Fußballfans trafen am Freitagabend der SV Grünbach und der SC Hochwolkersdorf aufeinander. Der SC Hochwolkersdorf blieb gegen Grünbach chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der SV Grünbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Martin Nyari brachte den Gastgeber in der 16. Spielminute per Strafstoß in Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten sich auch die Gäste auf die Anzeigentafel bringen. Peter Szabo nutzte die Chance für Hochwolkersdorf und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach der Pause legten die Gastgeber aber einen Zahn zu. Nyari sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (65./77./83.) aus der Perspektive von Grünbach. Kristian Kutak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Grünbach (84.). Am Ende kam Grünbach gegen den SC Hochwolkersdorf zu einem verdienten Sieg.

Nyari der Held des Abends

Der SV Grünbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Hochwolkersdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Wechsel. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Not von Hochwolkersdorf wird immer größer. Gegen Grünbach verlor der SC Hochwolkersdorf bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Der SV Grünbach setzte sich mit diesem Sieg von Hochwolkersdorf ab und belegt nun mit sieben Punkten den zehnten Rang, während der SC Hochwolkersdorf weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am Samstag muss Grünbach beim SVSF Pottschach ran, zeitgleich wird Hochwolkersdorf von der Union Natschbach-L. in Empfang genommen.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – SC Hochwolkersdorf, 5:1 (1:1)

84 Kristian Kutak 5:1

83 Martin Nyari 4:1

77 Martin Nyari 3:1

65 Martin Nyari 2:1

34 Peter Szabo 1:1

16 Martin Nyari 1:0