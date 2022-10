Hochneukirchen bekommt gegen Kirchberg einen Dämpfer

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:01

2. Klasse Wechsel: Etwa 150 Besucher kamen in das Panoramastadion. Hochneukirchen behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:2-Schlappe gegen den USV Kirchberg nicht in bester Verfassung. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Kirchberg beugen mussten.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Barna Harsanyi fing einen schlechten Rückpass ab und versenkte die Kugel zum 1:0 (9.). Die passende Antwort hatte Johannes Gruber parat, als er in der elften Minute alleine auf das gegnerische Tor zulaufen und zum Ausgleich treffen konnte. Hochneukirchen hatte dann zwei gute Chancen ausgelassen sich die Führung wieder zu holen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Dass der USV Raika Kirchberg am Wechsel in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Strobl, der in der 76. Minute zur Stelle war und die Gäste in Führung brachte. In Minute 81 scheiterte der eingewechselte Daniel Binder am Aluminium und verpasste den Ausgleich. In der Nachspielzeit hatte Benedikt Kronaus noch die Chance auf das 3:1, scheiterte jedoch an Keeper Andreas Renner. Am Ende punktete der USV Kirchberg dreifach beim USC Hochneukirchen.

Erste Saisonniederlage für Hochneukirchen

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Hochneukirchen 25 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 32 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Wechsel, jedoch kam dieser gegen Kirchberg nicht voll zum Zug.

Die drei Punkte brachten für den USV Raika Kirchberg am Wechsel keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saisonbilanz der Gäste sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte der USV Kirchberg lediglich drei Niederlagen ein. Kirchberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für den USC Hochneukirchen ist der SV Grünbach (Samstag, 15:30 Uhr). Der USV Raika Kirchberg am Wechsel misst sich am selben Tag mit dem SC Lanzenkirchen (15:00 Uhr).

2. Klasse Wechsel: USC Hochneukirchen – USV Raika Kirchberg am Wechsel, 1:2 (1:1)

76 Andreas Strobl 1:2

11 Johannes Gruber 1:1

9 Barna Harsanyi 1:0