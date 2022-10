Heimsieg gegen Natschbach-L: Mönichkirchen zurück in der Spur

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:09

2. Klasse Wechsel: Am Samstag trafen der FC Mönichkirchen und die Union Natschbach-L. aufeinander. Das Match entschied Mönichkirchen vor 60 Zuschauern mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Mönichkirchen die Nase vorn.

Für das erste Tor sorgte Fabian Wedl. In der elften Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung von Mönichkirchen nicht, aber immerhin ging der FC Mönichkirchen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Onur Keles war es, der in der 51. Minute den Ball im Gehäuse von Mönichkirchen unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Martin Kis schnürte einen Doppelpack (66./74.), sodass der FC Mönichkirchen fortan mit 3:1 führte. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Mönichkirchen die drei Zähler unter Dach und Fach.

Kis schießt sein Team mit Doppelpack zum Sieg

Der FC Mönichkirchen verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der Angriff ist bei Natschbach-L. die Problemzone. Nur 15 Treffer erzielte der Gast bislang.

Mit diesem Sieg zog Mönichkirchen an der Union Natschbach-L. vorbei auf Platz sieben. Natschbach-L. fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der FC Mönichkirchen verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim ASK Ternitz wieder gefordert.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – Union Natschbach-L, 3:1 (1:0)

74 Martin Kis 3:1

66 Martin Kis 2:1

51 Onur Keles 1:1

11 Fabian Wedl 1:0