Überraschung gelungen: Hochwolkersdorf besiegt Leader Hochneukirchen

2. Klasse Wechsel: Hochneukirchen behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:4-Schlappe gegen Hochwolkersdorf vor 150 Besuchern nicht in bester Verfassung. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Der USC Hochneukirchen war im Hinspiel gegen den SC Hochwolkersdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Der Tabellenletzte überraschte nach nur wenigen Sekunden. Gleich zu Spielbeginn traf Hochwolkersdorf zur frühen Führung (1.) durch Balazs Laki. Der Tabellenletzte machte weiter Druck und Gabor Varga erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). Der Gastgeber baute die Führung aus, indem Marcel Blank zwei Treffer nachlegte (14./19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Barna Harsanyi in der 30. Minute zum 4:1. Bis zur Pause hielt die Defensive von Hochneukirchen dicht, sodass sich der Vorsprung des SC Hochwolkersdorf nicht weiter vergrößerte. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 58. Minute machte Harsanyi zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Hochwolkersdorf war jedoch weiterhin groß. Der SC Hochwolkersdorf stellte dem USC Hochneukirchen ein Bein: Der Gast musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 2:4 geschlagen geben.

Letzter schlägt Ersten

Für Hochwolkersdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit 36 Toren fing sich der SC Hochwolkersdorf die meisten Gegentore in der 2. Klasse Wechsel ein. Hochwolkersdorf fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SC Hochwolkersdorf auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Hochneukirchen 28 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant des USC Hochneukirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 37 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Hochneukirchen noch Luft nach oben.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Hochwolkersdorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der USC Hochneukirchen kassierte insgesamt gerade einmal anderthalb Gegentreffer pro Begegnung.

Der SC Hochwolkersdorf tritt am kommenden Sonntag beim SC Lanzenkirchen an, Hochneukirchen empfängt am selben Tag den SVSF Pottschach.

2. Klasse Wechsel: SC Hochwolkersdorf – USC Hochneukirchen, 4:2 (4:1)

58 Barna Harsanyi 4:2

30 Barna Harsanyi 4:1

19 Marcel Blank 4:0

14 Marcel Blank 3:0

10 Gabor Varga 2:0

1 Balazs Laki 1:0

