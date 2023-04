Lanzenkirchen verliert die Tabellenführung an Hochneukirchen

Details Sonntag, 16. April 2023 00:28

2. Klasse Wechsel: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Runde nicht entgehen lassen. Lanzenkirchen verlor die Tabellenführung durch eine 0:2-Niederlage gegen Hochneukirchen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der USC Hochneukirchen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Barna Harsanyi stellte die Weichen für den Tabellenprimus auf Sieg, als er in Minute 20 per Strafstoß mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach 59 Minuten jubelten die Gäste erneut, doch zu früh - Abseits. Harsanyi war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und Hochneukirchen inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Der bisherige Tabellenführer kam in diesem Spiel zu keinem Treffer mehr und musste somit den Platz an der Spitze an den Gegener abtreten. Schlussendlich reklamierte der USC Hochneukirchen einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SC Lanzenkirchen in die Schranken.

Hochneukirchen neuer Tabellenführer

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Lanzenkirchen 33 Zähler zu Buche. Der Gastgeber baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nachdem Hochneukirchen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USC Hochneukirchen stets gesorgt, mehr Tore als Hochneukirchen (45) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Wechsel. Die Saison des USC Hochneukirchen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hochneukirchen nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Während der SC Lanzenkirchen am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union Natschbach-L. gastiert, duelliert sich der USC Hochneukirchen zeitgleich mit dem FC St. Egyden/Steinfeld.

2. Klasse Wechsel: SC Lanzenkirchen – USC Hochneukirchen, 0:2 (0:1)

86 Barna Harsanyi 0:2

20 Barna Harsanyi 0:1

