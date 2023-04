Sieg beim SV Grünbach: Ternitz schlägt in letzter Minute zu

Details Sonntag, 23. April 2023 00:13

2. Klasse Wechsel: Im Spiel von Grünbach gegen Ternitz gab es vor etwa 60 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für den ASK Ternitz, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte Ternitz erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Ternitz bereits in Front. Cvijetin Klincov markierte in der vierten Minute per Freistoß die Führung. Ternitz hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Martin Nyari war es, der in der 53. Minute das Spielgerät vom elfmeterpunkt aus im Gehäuse des ASK Ternitz unterbrachte und zum 1:1 ausgleichen konnte. Nu zwei Minuten später war das Spiel gedreht. In der 55. Minute erzielte Peter Gajan sogar das 2:1 für den SV Grünbach. Für das zweite Tor von Ternitz war Caner Degirmenci verantwortlich, der in der 64. Minute das 2:2 besorgte. Die 67. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Adam Berta von Grünbach flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der ASK Ternitz noch einen Treffer parat hatte (89.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Ternitz den SV Grünbach 3:2.

Ternitz mit Lucky Punch zum Sieg

Grünbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der SV Grünbach die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASK Ternitz setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Defensive von Grünbach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. Nun mussten sich die Gastgeber schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor fünf Spielen bejubelte der SV Grünbach zuletzt einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Ternitz keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Ternitz derzeit auf dem Konto. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Ternitz noch Luft nach oben.

Am kommenden Samstag tritt Grünbach beim USC Krumbach an, während der ASK Ternitz einen Tag zuvor den USV Raika Kirchberg am Wechsel empfängt.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – ASK Ternitz, 2:3 (0:1)

89 Christoph Ungersbaeck 2:3

64 Caner Degirmenci 2:2

55 Peter Gajan 2:1

53 Martin Nyari 1:1

4 Cvijetin Klincov 0:1

