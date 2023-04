Dogan rettet Puchberg das Remis gegen Hochwokersdorf

Details Donnerstag, 27. April 2023 00:07

2. Klasse Wechsel: Im Spiel von Puchberg gegen Hochwolkersdorf gab es vor rund 90 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der SC Hochwolkersdorf zog sich gegen den ATSV Puchberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Puchberg einen Erfolg geholt und einen 3:0-Sieg zustande gebracht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Holzer sein Team in der 17. Minute. Den Ausgleichstreffer hatte Hochwolkersdorfs Ali Ibrahim Ölmez in der 30. Minute im Repertoire. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Mathias Stickler für den ATSV Puchberg zur erneuten Führung (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Denn mit einem schnellen Doppelpack (46./46.) zum 3:2 schockte Onur Keles Puchberg und drehte das Spiel. Ferenc Grimm beförderte das Leder zum 3:3 der Gastgeber in die Maschen (70.). Gabor Varga war zur Stelle und markierte per Elfmeter das 4:3 des SC Hochwolkersdorf (86.). Cagdas Dogan, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen der ATSV Puchberg und Hochwolkersdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Spektakuläres Remis

Mit 22 Zählern aus 14 Spielen steht Puchberg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der ATSV Puchberg derzeit auf dem Konto.

Der SC Hochwolkersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Tabellenletzten knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 45 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Wechsel fing sich bislang mehr Tore ein. Zwei Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat Hochwolkersdorf momentan auf dem Konto. Der SC Hochwolkersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am 29.04.2023 empfängt Puchberg in der nächsten Partie den USC Hochneukirchen. Das nächste Mal ist Hochwolkersdorf am 30.04.2023 gefordert, wenn man beim ASK Ternitz antritt.

2. Klasse Wechsel: ATSV Puchberg – SC Hochwolkersdorf, 4:4 (2:2)

88 Cagdas Dogan 4:4

86 Gabor Varga 3:4

70 Ferenc Grimm 3:3

46 Onur Keles 2:3

46 Onur Keles 2:2

44 Mathias Stickler 2:1

30 Ali Ibrahim Oelmez 1:1

17 Patrick Holzer 1:0

