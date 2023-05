Tore am laufenden Band für USV Kirchberg beim SV Grünbach

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:08

2. Klasse Wechsel: Grünbach blieb gegen den USV Kirchberg vor 60 Besuchern chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Kirchberg setzte sich standesgemäß gegen den SV Grünbach durch. Das Hinspiel war eine Demonstration des USV Raika Kirchberg am Wechsel gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

In der dritten Minute gingen die Gäste in Front. Marcel Kager war es, der vor 60 Zuschauern zur Stelle war. Grünbach zeigte sich wenig beeindruckt. In der fünften Minute schlug Serkan Silan mit dem Ausgleich zurück. Für das zweite Tor des USV Kirchberg war Benedikt Kronaus verantwortlich, der in der 13. Minute das 2:1 besorgte. Zwei schnelle Treffer von Josef Rennhofer (27.) und Kager (34., Elfmeter) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Kirchberg. Der SV Grünbach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des USV Raika Kirchberg am Wechsel. Rennhofer baute den Vorsprung des USV Kirchberg in der 75. Minute aus. In der 90. Minute brachte Peter Gajan das Netz für Grünbach mit einem Freistoßtreffer zum Zappeln. Kurz darauf traf auch Reinhard Riegler in der Nachspielzeit für Kirchberg (94.) per Freistoß. Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Raika Kirchberg am Wechsel am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Grünbach.

Kirchberg führt "The Best of the Rest" an

Grünbach bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Wechsel. Die Rückrunde verlief für die Heimmannschaft bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der SV Grünbach noch kein einziges Mal. In der Defensivabteilung von Grünbach knirscht es gewaltig, weshalb der SV Grünbach weiter im Schlamassel steckt. Mit erschreckenden 49 Gegentoren stellt Grünbach die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich der SV Grünbach schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der USV Kirchberg liegt nun auf Platz vier. Acht Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Kirchberg momentan auf dem Konto.

Der USV Raika Kirchberg am Wechsel beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Für Grünbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Am kommenden Freitag trifft der SV Grünbach auf die Union Natschbach-L, der USV Kirchberg spielt tags darauf gegen den SC Hochwolkersdorf.

2. Klasse Wechsel: SV Grünbach – USV Raika Kirchberg am Wechsel, 2:6 (1:4)

94 Reinhard Riegler 2:6

90 Peter Gajan 2:5

75 Josef Rennhofer 1:5

34 Marcel Kager 1:4

27 Josef Rennhofer 1:3

13 Benedikt Kronaus 1:2

5 Serkan Silan 1:1

3 Marcel Kager 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei