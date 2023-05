Hochneukirchen macht gegen Krumbach den Aufstieg greifbar

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:03

2. Klasse Wechsel: Für den USC Krumbach endete das Auswärtsspiel gegen den USC Hochneukirchen vor mehr als 420 Zuschauern erfolglos. Der Tabellenprimus gewann 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war eine Demonstration von Hochneukirchen gewesen, als man die Partie mit 6:0 für sich entschieden hatte.

Fast eine halbe Stunde lang konnten die Gäste das Spiel offen halten. 423 Zuschauer sahen, wie Barna Harsanyi in der 28. Minute per Kopf das 1:0 für die Heimmannschaft markierte. Marco Reithofer beförderte das Leder nach einem flachen Pass zum 2:0 des USC Hochneukirchen über die Linie (31.). Mit der Führung für Hochneukirchen ging es in die Kabine. Das 1:2 von Krumbach bejubelte Zsolt Székely (57.), der sich gegen die Abwehr des Titelanwärters durchsetzte. Obwohl dem USC Hochneukirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der USC Krumbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Hochneukirchen übernimmt vorerst die Spitze

Die errungenen drei Zähler gingen für Hochneukirchen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant des USC Hochneukirchen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 50 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Krumbach hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchten die Gäste nur fünf Zähler.

Nächster Prüfstein für Hochneukirchen ist auf gegnerischer Anlage der ASK Ternitz (Donnerstag, 18:00 Uhr). Einen Tag später misst sich der USC Krumbach mit dem SVSF Pottschach.

2. Klasse Wechsel: USC Hochneukirchen – USC Krumbach, 2:1 (2:0)

57 Zsolt Szekely 2:1

31 Marco Reithofer 2:0

28 Barna Harsanyi 1:0

