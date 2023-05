Ternitz zwingt Hochneukirchen in die Knie

Details Freitag, 26. Mai 2023 00:13

2. Klasse Wechsel: Mit der 0:2-Niederlage gegen den ASK Ternitz verlor der USC Hochneukirchen auch den Platz an der Sonne. Mit breiter Brust war der USC Hochneukirchen zum Duell mit Ternitz angetreten – der Spielverlauf ließ bei Hochneukirchen jedoch Ernüchterung zurück. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

In der elften Minute brachte Marcel Pichler vor 100 Besuchern den Ball im Netz von Hochneukirchen unter. In Minute 22 hatten zwei Akteure der Gäste die riesen Chance auf den Ausgleich und liefen alleine auf das Tor zu, doch der Abschluss landete neben dem Tor. Der ASK Ternitz hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Minute 79 landete ein Freistoß der Gäste an der Querlatte. Kurz vor Ultimo war noch Ayhan Atabinen zur Stelle, nutzte einen Abwehrfehler und zeichnete für das zweite Tor des Gastgebers verantwortlich (86.). Am Schluss gewann Ternitz gegen den USC Hochneukirchen.

Ternitz als Zünglein an der Waage?

Trotz des Sieges bleibt der ASK Ternitz auf Platz sechs. Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Ternitz derzeit auf dem Konto.

Kurz vor Saisonende besetzt Hochneukirchen mit 37 Punkten den zweiten Tabellenplatz. 13 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der USC Hochneukirchen nur sechs Zähler.

Während der ASK Ternitz am kommenden Samstag den FC St. Egyden/Steinfeld empfängt, bekommt es Hochneukirchen am selben Tag mit dem USV Raika Kirchberg am Wechsel zu tun.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – USC Hochneukirchen, 2:0 (1:0)

86 Ayhan Atabinen 2:0

11 Marcel Pichler 1:0

