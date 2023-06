Lanzenkirchen gewinnt Torfestival bei Krumbach

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Klasse Wechsel: Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Lanzenkirchen. Der Tabellenprimus setzte sich vor 380 Zuschauern mit einem 5:3 gegen Krumbach durch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Lanzenkirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der SC Lanzenkirchen hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Das 1:0 in der 14. Minute brachte den USC Krumbach vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Marco Schmidt den Ausgleich (20.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Matthias Schmitz erzielte vor 380 Zuschauern das 2:1. Mit drei Treffern von Dennis Leuchtmann (53./72.) und Schmitz (66.) enteilte Lanzenkirchen Krumbach. Für das 2:5 des USC Krumbach zeichnete Zsolt Székely verantwortlich (79.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Aigner für einen Treffer sorgte (92.). Zum Schluss feierte der SC Lanzenkirchen einen dreifachen Punktgewinn gegen Krumbach.

Big Points im Titelrennen

Beim USC Krumbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Die Heimmannschaft hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Krumbach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Lanzenkirchen 46 Zähler zu Buche. Die Gäste können zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Nach dem SC Lanzenkirchen stellt der USC Krumbach mit 54 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag trifft Krumbach auf den FC St. Egyden/Steinfeld, Lanzenkirchen spielt am selben Tag gegen den USV Raika Kirchberg am Wechsel.

2. Klasse Wechsel: USC Krumbach – SC Lanzenkirchen, 3:5 (1:2)

92 Manuel Aigner 3:5

79 Zsolt Szekely 2:5

72 Dennis Leuchtmann 1:5

66 Matthias Schmitz 1:4

53 Dennis Leuchtmann 1:3

47 Matthias Schmitz 1:2

20 Marco Schmidt 1:1

14 Andreas Strassguetl 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei