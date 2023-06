Krumbach glückt beim FC St. Egyden/Stfd. nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:02

2. Klasse Wechsel: Der Gast verlor das letzte Saisonspiel vor 90 Fans deutlich mit 1:5 gegen den FC St. Egyden/Stfd. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Egyden/Stfd. den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte Krumbach mit 8:3 gewonnen.

Der FC St. Egyden/Steinfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ronald Rigler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Martin Biegler beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (17.). Der dritte Streich des FC St. Egyden/Stfd. war Mark Buchner vorbehalten (18.). Der USC Krumbach rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Aber auch nach der Pause spielte fast nur ein Team. Das 4:0 für St. Egyden/Stfd. stellte Buchner sicher. In der 54. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Den Vorsprung des FC St. Egyden/Steinfeld ließ Atilla Dikbayir in der 85. Minute anwachsen. Krumbach kam kurz vor dem Ende durch Constantin Aigner zum Ehrentreffer (89.). Am Schluss schlug der FC St. Egyden/Stfd. den USC Krumbach vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

St. Egyden/Stfd. erklimmt Platz acht

St. Egyden/Stfd. beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive des FC St. Egyden/Steinfeld lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 52:61 schließt der FC St. Egyden/Stfd. das Fußballjahr ab. Zum Saisonabschluss kommt St. Egyden/Stfd. auf sieben Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den FC St. Egyden/Steinfeld, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Über weite Strecken der Saison zeigte Krumbach große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Während der USC Krumbach an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 55 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 47 Gegentreffer musste Krumbach hinnehmen. Im gesamten Saisonverlauf holte der USC Krumbach zwölf Siege und vier Remis und musste nur sechs Niederlagen hinnehmen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Krumbach alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

2. Klasse Wechsel: FC St. Egyden/Steinfeld – USC Krumbach, 5:1 (3:0)

89 Constantin Aigner 5:1

85 Atilla Dikbayir 5:0

54 Mark Buchner 4:0

18 Mark Buchner 3:0

17 Martin Biegler 2:0

6 Ronald Rigler 1:0

