Ternitz kämpft sich dank Atabinen zum Punkt gegen Puchberg

2. Klasse Wechsel: Etwas mehr als 100 Zuschauer kamen in die Fassadenprofi-Arena nach Ternitz und wollten sich das Spiel der 1. Runde nicht entgehen lassen. Ternitz trennte sich an diesem Samstag von Puchberg mit 2:2.

Der ATSV Puchberg ging durch Cagdas Dogan in der 14. Minute in Führung. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Phillip Frank mit dem 2:0 für den Gast zur Stelle (45.). Mit der Führung für Puchberg ging es in die Halbzeitpause.

Doppelpacker Atabinen rettet den Punkt

In Halbzeit zwei sorgte vor allem ein Mann für den Umschwung. Ayhan Atabinen schlug doppelt zu und glich damit für den ASK Ternitz aus (55./62.). Der ATSV Puchberg wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Ternitz die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Mit 29 Punkten auf dem Habenkonto beendete der ASK Ternitz die letzte Saison auf dem sechsten Platz. Der Gastgeber machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf.

Die vergangene Spielzeit bescherte Puchberg 39 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang vier bedeutete. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der ATSV Puchberg derzeit auf dem vierten Rang.

Ternitz tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USC Krumbach an. Einen Tag später empfängt Puchberg den SV Grünbach.

2. Klasse Wechsel: ASK Ternitz – ATSV Puchberg, 2:2 (0:2)

62 Ayhan Atabinen 2:2

55 Ayhan Atabinen 1:2

45 Phillip Frank 0:2

14 Cagdas Dogan 0:1

