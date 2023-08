Hochneukirchen rettet einen Punkt bei Mönichkirchen

Details Montag, 28. August 2023 00:01

2. Klasse Wechsel: Knapp 70 Besucher kamen am Sonntag zum Spiel der 2. Runde nach Mönichkirchen um das Spiel des FC Mönichkirchen und des USC Hochneukirchen mitzuverfolgen. 1:1 hieß es nach dem Spiel des FC Mönichkirchen gegen den USC Hochneukirchen.

In Minute neun hatten die Gastgeber die erste Großchance, doch Mathias Tauchner vergab alleine vor dem verweisten Tor. In Minute 35 rettete die Stange für die Heimischen. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften weitestgehend ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Die Nr.11 bekommt den perfekten Lochpass, umläuft den Torwart, doch schießt den Ball alleine vorm Tor in das Außennetz. Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

Kurz nach dem Seitenwechsel rettete erneut der Pfosten die Null für Mönichkirchen. Robert Namjesnik brach für Mönichkirchen den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung.

Tor, Toor, Tooor für FC Mönichkirchen zum 1:0 Torschütze Nr.10 Namjesnik (Nach einem Gestochere im Gästesechzehner kann die Nr.10 den Ball um die entscheidenden Zentimeter über die Linie drücken). Patrick Luckerbauer, Ticker-Reporter

In Minute 82 hatte Hochneukirchen den Ausgleich parat. Tobias Josef Heißenberger köpfte nach einem Freistoß zum 1:1 ein. In Minute 91 hatten die Hausherren die Riesenchance per Elfmeter die drei Punkte einzufahren, doch Keeper Andreas Renner errät die Ecke und pariert. In Minute 94 sah Andreas Weber (Hochneukirchen) noch die Rote Karte (Foul). Am Ende trennten sich der FC Mönichkirchen und der USC Hochneukirchen schiedlich-friedlich.

Elfer verschossen, zwei Punkte verschenkt

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Mönichkirchen in der Tabelle auf Platz fünf.

Das Remis brachte Hochneukirchen in der Tabelle voran. Die Gäste liegen nun auf Rang elf.

Am Freitag, den 01.09.2023 (19:30 Uhr) steht für den FC Mönichkirchen eine Auswärtsaufgabe gegen die Union Natschbach-L. an. Hochneukirchen tritt zwei Tage später daheim gegen den SVSF Pottschach an.

2. Klasse Wechsel: FC Mönichkirchen – USC Hochneukirchen, 1:1 (0:0)

82 Tobias Josef Heissenberger 1:1

68 Robert Namjesnik 1:0

