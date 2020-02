Potential bei der Chancenauswertung - Testspieler für die Sturmreihe bei Wilfersdorf

Details Samstag, 01. Februar 2020 09:58

In der ersten Hälfte der Hinrunde kam die Mannschaft von FC Wilfersdorf noch nicht richtig auf Touren, in dieser Phase feierte man nur gegen Wildendürnbach einen vollen Erfolg. Im zweiten Abschnitt der Herbstmeisterschaft lief es dafür deutlich besser, der Verein gewann fünf der letzten sechs Partien vor der Winterpause. Mit 20 Punkten und einem positiven Torverhältnis reihte sich Wilfersdorf im Mittelfeld der 2. Klasse Weinviertel Nord ein und liegt zur Halbzeit auf Rang 8. "Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Herbst zufrieden, wir hatten oft viele Ausfälle und teilweise fehlten drei Stammspieler. Es war in Ordnung, hätte aber natürlich auch etwas besser sein können", fasst Trainer Johann König in einer ersten Stellungnahme die Hinrunde zusammen.

Zwei junge Spieler geholt

"Meine Mannschaft hat im Herbst noch etwas zu viele Tore bekommen und in der Defensive können wir uns noch steigern. In der Offensive musste der neue Stürmer erst integriert werden, bei der Chancenauswertung können wir uns insgesamt verbessern", ergänzt der Coach des Tabellenachten. In der Transferzeit kam es bei Wilfersdorf bisher nur zu punktuellen Veränderungen, mit Jakub Lidmila musste man den Abgang des im Herbst torgefährlichsten Spielers hinnehmen. Er wechselte in die 1. Klasse Nord zu Großengersdorf. Auf der anderen Seite dockten zwei junge Akteur beim Verein an, Raphael Habich war zuletzt bei Ladendorf und Marcel Maurer kommt von der U 17 von Mistelbach. Wilfersdorf ist noch auf der Suche nach einem Stürmer, im gestrigen ersten Vorbereitungsmatch lief ein Testkandidat auf.

Am 25. Jänner war Wilfersdorf in die Vorbereitung gestartet und bestritt gestern den ersten Test gegen Neusiedl, nächsten Samstag trifft man auf Spannberg und eine Woche später auf Gaweinstal. Jedes Wochenende wird ein Vorbereitungsmatch absolviert, ehe die Rückrunde wieder startet. Die Mannschaft trainiert derzeit vermehrt in der Halle und es werden Schwerpunkte in der Kräftigung und Ausdauer gesetzt.

"Ich hoffe, dass wir einen zweiten Stürmer bekommen, dann wollen wir uns im Frühjahr noch etwas verbessern und mehr Punkte wie im vorigen Jahr einsammeln", erklärt Johann König. Wilfersdorfs Coach meint zudem zur Ausgangslage der Liga für die Rückrunde: "Die Klasse wird ähnlich sein wie im Herbst, die ersten Drei werden um den Aufstieg kämpfen. Hausbrunn ist für mich ein Favorit, Fallbach ist aber auch ein Kandidat. Bei Altruppersdorf/Kleinhadersdorf hat man schon im Herbst gesehen, dass die Zusammenlegung sehr gut funktionierte, sie waren auch gegen uns sehr stark."

