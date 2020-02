Marko Josic neuer Coach bei Drasenhofen - Mannschaft absolvierte erste Einheiten

Details Donnerstag, 06. Februar 2020 15:32

Nach einem Auf und Ab zu Beginn der Herbstmeisterschaft riss bei USC Drasenhofen im Finish der Hinrunde der Faden. Die Mannschaft kassierte sechs Niederlagen in Folge, schaffte aber durch das 2:1 gegen Herrnbaumgarten/Schrattenberg ein versöhnliches Ende und schloss die Hinrunde mit zehn Punkten auf Rang 10 der 2. Klasse Weinviertel Nord ab. Inzwischen kam zu einem Trainerwechsel, Marko Josic wurde als neuer Coach mit an Bord geholt. "Präsident Thomas Schrempf hat mich kontaktiert und wir haben uns relativ schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Vorige Woche ist bereits die Vorbereitung losgegangen und die Mannschaft hat schon drei Trainings absolviert, leider haben wir derzeit mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Sechs, sieben Spieler fehlten und wir mussten den ersten Test absagen", so die ersten Eindrücke des Neo-Trainers von Drasenhofen.

25 bis 30 Punkte werden angepeilt

Spielerisch ist die Mannschaft von Drasenhofen laut dem neuen Trainer gut und auf dem richtigen Weg, körperlich kann man aber noch zulegen und darauf wird in der Vorbereitung unter anderem ein Schwerpunkt gelegt. Dabei soll viel mit dem Ball gearbeitet werden und man hofft, noch dieses Wochenende einen Test einschieben zu können. Weitere Tests sind geplant und es sollen insgesamt zwischen sechs und sieben Partien absolviert werden, ehe die Meisterschaft im Frühjahr wieder startet.

Im Kader kam es im Winter zu Veränderungen, vier Spieler aus Wien haben den Verein wieder verlassen und Samet Reshani landete bei Weikendorf. Auf der anderen Seite kann der Verein auch Neuzugänge präsentieren, mit Tobias Weixelgartner wurde ein Stürmer von Zistersdorf verpflichtet. Marek Snyta verstärkt zudem das Team, er ist ein technisch guter Spieler und war zuletzt bei Japons.

Auf die Frage nach den Zielen des Vereins für die kommende Zeit antwortet Drasenhofens neuer Trainer Marko Josic zum Abschuss des Interviews: "Im Frühjahr wollen wir auf jeden Fall mehr Punkte machen als im Herbst, es könnten insgesamt 25 bis 30 Zähler werden. Vielleicht können wir noch bis Richtung Platz 7 hochkommen, wenn alle Spieler fit und dabei sind, ist etwas möglich. Wir setzen uns dann im Sommer zusammen und werden sehen, ob wir noch zusätzliche Spieler holen können."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten