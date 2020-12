2. Klasse Weinviertel Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 10:59

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Thomas Strobl (USC Drasenhofen)

Endergebnis:



1. Thomas Strobl (USC Drasenhofen / 1480 Stimmen)

2. Stefan Kemminger (USC Wetzelsdorf / 1179 Stimmen)

3. Peter Kmecik (ESV Rabensburg / 547 Stimmen)

4. Markus Apfelauer (USC Wetzelsdorf / 412 Stimmen)

5. Pascal Schwungfeld (USC Wetzelsdorf / 194 Stimmen)

6. Alexander Wallisch (USC Eibesthal / 180 Stimmen)

7. Thomas Lachmayer (FC Wilfersdorf / 139 Stimmen)

8. Benjamin Bruckner (FC Wilfersdorf / 107 Stimmen)

9. Andreas Stadlhuber (ESV Rabensburg / 63 Stimmen)

10. Simon Kaufmann (ESV Rabensburg / 31 Stimmen)