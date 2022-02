SV Hausbrunn möchte am Ende vorne stehen

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 12:08

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Günter Hlawaty, Sektionsleiter des SV Hausbrunn, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Karl Hausmann überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Nord nach acht Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage mit 27 Punkten auf Rang zwei. Nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Wildendürnbach. Für das Frühjahr wird sogar ein Dreikampf um den Titel erwartet, da auch Fallbach nicht weit zurück liegt. Hausbrunn-Sektionsleiter Hlawaty meint dazu: "Am Ende wird die konstanteste Mannschaft vorne stehen und ich hoffe natürlich, dass das der SV Hausbrunn sein wird."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Günter Hlawaty: "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Bis auf jene Partien, wo wir Punkte liegen gelassen haben. Manko ist die Chancenauswertung – hier ist Luft nach oben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hlawaty: "Die Stimmung in der Mannschaft und im Verein ist gut. Wir stehen in den Startlöchern und sind motiviert für die Rückrunde."

Titel-Dreikampf wird erwartet

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hlawaty: "Die Abgänge betreffen Andreas Hesek (Rabensburg) und Jan Bulusek (Windigsteig). Als Zugänge stehen Benjamin Bruckner (Wilfersdorf), Adis Barucija (Fallbach), Denis Mislimi (Ankerbrot) und Dennis Hausmann (SC Leopoldsdorf) fest."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hlawaty: "Wir hatten mit Fabian Koch und Gregor Ulrich zwei Langzeitverletzte. Beide haben beinahe die gesamte Hinrunde gefehlt, sollten aber jetzt wieder in den Spielbetrieb einsteigen können. Darüber hinaus gab es leider auch zwei weitere schwere Verletzungen bei Filip Voda und Dominik Schüller. Beide Spieler waren aber schon im Herbst wieder dabei. Andreas Hesek, der nun in Rabensburg spielt, hatte ebenfalls eine langwierige Verletzung und hat uns den halben Herbst gefehlt. Natürlich haben uns auch zahlreiche 'kleinere' Verletzungen geplagt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hlawaty: "Ich nehme an die Zielsetzung der ersten drei Mannschaften ist gleich. Jeder möchte am Ende vorne stehen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hlawaty: "Ich rechne mit einer plangemäßen Fortsetzung der Meisterschaft im Frühjahr."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hlawaty: "Ich rechne mit einem Dreikampf zwischen Wildendürnbach, Fallbach und Hausbrunn. Am Ende wird die konstanteste Mannschaft vorne stehen und ich hoffe natürlich, dass das der SV Hausbrunn sein wird."