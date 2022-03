USC Fallbach geht als Verfolger ins Titelrennen

Details Donnerstag, 17. März 2022 11:29

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Leopold Zechmeister, Sektionsleiter des USC Fallbach, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Peter Schütt überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Nord nach sieben Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen mit 24 Punkten auf Rang drei. Nur vier Zähler hinter Spitzenreiter UFC Wildendürnbach, der die Verfolger Hausbrunn und Fallbach für das Frühjahr noch voll im Titelkampf sieht. Zechmeister meint dazu: "Uns erwartet hoffentlich ein spannender Dreikampf. Unser Vorteil ist: Wir müssen nicht aufsteigen, aber wir können aufsteigen!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Leopold Zechmeister: "Wir hatten einen guten Start und waren nach drei Runden mit dem Punkte-Maximum Erster. Danach haben wir jedoch schmerzlich einige Zähler liegen gelassen. Zudem hatten auch wir mit Verletzten und der Corona-Problematik zu kämpfen. Insgesamt fällt der Rückblick aber positiv aus."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zechmeister: "Die Stimmung im Verein ist relativ gut. Sehr dazu beigetragen hat die nachgeholte Weihnachtsfeier, die wir nun vor der Frühjahrssaison als 'Kick off' durchgeführt haben."

"Wir haben die ganze Offensive ausgetauscht"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zechmeister: "Als Zugänge stehen Josef Niessler (Wilfersdorf), Rostislav Varada (Unterstinkenbrunn), Dominik Silinger (Tschechien), Robert Kassai (Bad Großpertholz) und Jakob Bauer (Paasdorf-Atzelsdorf) fest. Die Abgänge betreffen Adis Barucija (Hausbrunn), Zdenek Hribek (Tschechien) und Cenek Cenek (Hohenberg). Wir haben die ganze Offensive ausgetauscht, da wir Stürmer für unser Spielsystem des hohen Attackierens gesucht haben. Dazu mussten wir auf der Innenverteidiger-Position nach einer Verletzung reagieren."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zechmeister: "Leider hat sich wie schon zuvor erwähnt unser Innenverteidiger Daniel Kober eine Knieverletzung zugezogen und wird uns im Frühjahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Die 2G oder 3G-Regel war in der Transferzeit natürlich auch Thema, weil einige Spieler aus persönlichen Gründen eine Impfung ablehnen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zechmeister: "Ich hoffe auf eine Meisterschaft, die zu Ende gespielt werden kann. Natürlich kann es im Frühjahr zu Verschiebungen kommen, aber da müssen wir dann situationselastisch reagieren."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zechmeister: "Der erwartete Dreikampf sollte aus unserer Sicht natürlich so enden: Fallbach vor Wildendürnbach und Hausbrunn. Dann hätte vielleicht 'Widü' die Möglichkeit über das Play Off mitaufzusteigen."