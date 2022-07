2. Klasse Weinviertel Nord: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:17

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Jakub Gois (USC Drasenhofen)

Endergebnis:



1. Jakub Gois (USC Drasenhofen / 3337 Stimmen)

2. Markus Martin (SV Hausbrunn / 3084 Stimmen)

3. Florian Böhm (USC Fallbach / 2374 Stimmen)

4. Christian Schwarz (Altruppersdorf/Kleinhadersdorf / 1453 Stimmen)

5. Daniel Holzapfel (Altruppersdorf/Kleinhadersdorf / 537 Stimmen)

6. Lukas Riedinger (Altruppersdorf/Kleinhadersdorf / 254 Stimmen)

7. Mario Stecher (Altruppersdorf/Kleinhadersdorf / 214 Stimmen)

8. Peter Kmecik (ESV Rabensburg / 209 Stimmen)

9. Manuel Schütz (Wildendürnbach / 75 Stimmen)

10. Thomas Lachmayer (FC Wilfersdorf / 60 Stimmen)