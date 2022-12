USC Wetzelsdorf rehabilitierte sich nach holprigen Saisonstart!

Details Sonntag, 18. Dezember 2022 09:58

Der USC Wetzelsdorf beendete die Herbstsaison auf dem sechsten Tabellenrang der 2. Klasse Weinviertel/Nord. Nach einem holprigen Start kam man immer besser in Fahrt. Zu den künftigen Plänen berichtet der Sektionsleiter Bernhard Hornicek im Ligaportal Interview.

Ligaportal: Herr Hornicek, wie zufrieden sind Sie nach Halbzeit mit dem Abschneiden des USC Wetzelsdorf?

Hornicek: „Wir hatten einen holprigen Start. Sind mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden in die Saison gestartet, haben uns dann aber gefangen und ganz ansprechende Leistungen abgeliefert. Natürlich war der Auftakt nicht in Ordnung und wir wollen uns auf jeden Fall nach vorne orientieren. Vor allem in der Offensive hat die Durchschlagkraft etwas gefehlt. Der Abschluss gegen Rabensburg war aber dann mehr als versöhnlich und wir konnten mit einem positiven Gefühl die Hinrunde beenden.“

Ligaportal: Wird sich in der Transferphase etwas Spielersektor verändern?

Hornicek: „Wir planen, dass wir einen Legionär aus Tschechien holen, haben auch zwei Abgänge zu verzeichnen, also besteht etwas Handlungsbedarf. Auf jeden Fall wollen wir einen Offensivspieler verpflichten, um hierbei unsere Schwachstelle etwas auszumerzen.“

Ligaportal: Wo liegen euer Stärken, wo gibt es vielleicht noch Aufholbedarf?

Hornicek: „Unsere großen Stärken liegen im Spielaufbau in der Defensive, Wir stehen hinter sehr gut, kommen auch spielerisch sehr gut nach vorne, nur in der gefährliche Zone in den Sechzehner fehlt uns etwas die offensive Durchschlagskraft, vielleicht auch ein Stück Weit Kreativität. Ansonsten sind wir mit der Disziplin super unterwegs.“

Ligaportal: Wie legt Ihr die Wintervorbereitung an?

Hornicek: „Die Vorbereitung steht. Ende Jänner beginnen wir mit dem Training. Außerdem ist ein Trainingslager in Tschechien geplant und wie gewohnt ein paar Vorbereitungsspiele."

Ligaportal: Welche Platzierung sollte am Ende der Saison herauskommen?

Hornicek: „Wir wollen zwei bis drei Plätze gut machen und den Blick dann schon auf das nächste Spieljahr richten, um da vorne wieder etwas mitzureden haben.“

Ligaportal: Abschließende Frage, wer setzt sich im Meisterkampf durch?

Hornicek: „Es wird ein Zweikampf werden zwischen Rabensburg und Hauskirchen. Wobei ich Hauskirchen stark vorne sehe, sie möchten unbedingt aufsteigen, obwohl sie es nach außen hin noch dementieren.“