ASV Asparn/Zaya: Der lachende Dritte?

Der ASV Asparn/Zaya liegt mit 20 Punkten am starken dritten Tabellenrang der 2. Klasse Weinviertel Nord. In den ersten Runden hatte man noch zu kämpfen, erst zum Ende hin konnte man eine kleine Siegesserie starten. Gerald Molik, seines Zeichens, sportlicher Leiter des Klubs schildert im ligaportal.at-Interview seine Eindrücke zur Hinrunde.

Als Vorletzter der 1.Klasse Nordwest musste der ASV Asparn/Zaya im Sommer den Gang in die 2.Klasse Weinviertel Nord antreten. Dort spielte man aber eine ansprechende Herbstsaison und kann sich nun Titelambitionen einräumen. „Grundsätzlich haben wir das Ziel gehabt, vorne mitzuspielen. Das Unentschieden gegen Schrattenberg tat weh, dann wären wir ungefähr dort, wo wir hinwollten. Es sind zwar nur sechs Punkte, aber wir peilen nicht unbedingt den Meister an. Dadurch dass zu Beginn der Saison noch Spieler gefehlt haben, war es ein sehr guter Herbst“, gibt sich Molik mit den Leistungen zufrieden.

Jugend klopft an

Zwei Abgänge stehen einem Neuzugang gegenüber. Egon Zukaj wird nach Langenenzersdorf wechseln. Bei Robert Szep steht der neue Verein noch nicht fest. Verpflichten konnte man allerdings Marcel Maxa von Deutsch Wagram. Er soll die Defensive des SV Asparn/Zaya verstärken. Generell möchte der Verein wie Molik betont, mehr auf die Eigenen und die Jugend setzen: „Einige junge Eigene mit ein paar guten älteren Akteuren zusammen, ergibt eine wirklich gute Mischung. Einige Spieler drücken da von unserer letztjährigen U16 nach. Unser Trainer macht das auch hervorragend und gibt den jungen Spielern die Chance, sich zu beweisen."

Titelchancen halten sich in Grenzen

Große Chancen auf den Meistertitel sieht Molik zwar nicht, aber er betont auch, dass der ASV Asparn nicht locker lassen wird: „Sechs Punkte sind zwar nicht viel. Fakt ist, dass wir die direkten Duelle gewinnen müssen und wahrscheinlich sieben Punkte mehr machen sollten. Es ist verdammt schwierig, aber unmöglich ist nichts. Sollte es nichts mit den Meistertitel werden, ist das für uns aber auch kein Problem.“

In die Frühjahrsvorbereitung startet der ASV Asparn/Zaya Mitte Februar. „Offiziell starten wir zwar erst am 13. Februar. Aktuell treffen sich die Jungs entweder bei uns oder in Wien und kicken in der Halle. Wir haben insgesamt zehn Vorbereitungsspielen ausgemacht, weil es uns wichtig war, dass die Mannschaft viel miteinander spielt, wir bis zum Saisonstart eingeschworen und in Topform sind“, so Molik.