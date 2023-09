Altlichtenwarth an der Spitze! Kreuzstetten bleibt weiterhin sieglos

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SCU Altlichtenwarth und der FC Kreuzstetten vor etwas mehr als 50 Besuchern mit dem Endstand von 6:0. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Altlichtenwarth enttäuschte die Erwartungen nicht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Roman Sirota markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Filip Krchnak den Vorsprung des Ligaprimus. Mit dem 3:0 von Manuel Loibl für den SCU Altlichtenwarth war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.). Kurz vor der Pause traf Tomas Krivanek für Altlichtenwarth (43.) zum 4:0. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Krchnak per Elfmeter seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). Kreuzstetten sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Hausherren schalteten etwas zurück

Eigentlich war der Gast schon geschlagen, als Sirota das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (55.). Letztlich kam der SCU Altlichtenwarth gegen den FC Kreuzstetten zu einem verdienten 6:0-Sieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der SCU Altlichtenwarth beim Sieg gegen Kreuzstetten verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Altlichtenwarth weiter verheißungsvoll aus. An der Abwehr von Altlichtenwarth ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste der SCU Altlichtenwarth bislang hinnehmen. Altlichtenwarth ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und ein Unentschieden. Mit vier Siegen in Folge ist der SCU Altlichtenwarth so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Abwehrprobleme des FC Kreuzstetten bleiben akut, sodass Kreuzstetten weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Wo beim FC Kreuzstetten der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die drei erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der FC Kreuzstetten wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Not von Kreuzstetten wird immer größer. Gegen Altlichtenwarth verlor der FC Kreuzstetten bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Altlichtenwarth auf die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, Kreuzstetten spielt am selben Tag gegen den USV Gaweinstal.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – FC Kreuzstetten, 6:0 (5:0)

55 Roman Sirota 6:0

44 Filip Krchnak 5:0

43 Tomas Krivanek 4:0

30 Manuel Loibl 3:0

13 Filip Krchnak 2:0

2 Roman Sirota 1:0

