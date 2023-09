Wetzelsdorf erobert gegen Hauskirchen ersten Punkt

Details Sonntag, 10. September 2023 00:02

2. Klasse Weinviertel: Rund 100 Zuschauer verfolgten das Duell zwischen dem USC Wetzelsdorf und dem USV Hauskirchen. Am Samstag kam der USV Hauskirchen bei Wetzelsdorf nicht über ein 1:1 hinaus. Der USC Wetzelsdorf erwies sich gegen Hauskirchen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Bereits in Minute eins gab es Elfmeter-Alarm, doch Wetzelsdorf musste sich mit einem Eckball begnügen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Markus Apfelauer sein Team in der neunten Minute, nachdem er einen Tormann-Fehler nutzen konnte. In der 18. Minute erzielte Kristian Wurst mit einem direkten Freistoß das 1:1 für den USV 1950 Hauskirchen. Danach hatte Hauskirchen zwei gute Möglichkeiten. Einmal war der Schlussmann der Heimsichen im Weg, beim zweiten Mal Aluminium bei einem Abschluss von Simon Kitzberger (29.). Aber auch Wetzelsdorf hatte die Möglichkeit in Minute 36 erneut in Führung zu gehen ausgelassen.

Sailer Stefan krarzt einen aus dem Kreuzeck herraus. Abschluss kam von Wetter Matthias. Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Auch in Halbzeit zwei hätten beide Mannschaften das Spiel entscheiden können. In Minute 62 verfehlte Horelica das Gehäuse nur um Zentimeter. Wetzelsdorfs Keeper Stefan Sailer konnte sich auch bei einem Freistoß von Matthias Wetter auszeichnen und den Punkt festhalten. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Wetzelsdorf liegt nun auf Platz 15. Mit erschreckenden 18 Gegentoren stellt das Heimteam die schlechteste Abwehr der Liga. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Wetzelsdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit zehn Punkten aus sechs Partien ist der USV Hauskirchen noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Defensivverbund der Gäste steht nahezu felsenfest. Erst viermal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Hauskirchen ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und vier Unentschieden.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste der USC Wetzelsdorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der USV 1950 Hauskirchen kassierte insgesamt gerade einmal 0,67 Gegentreffer pro Begegnung.

Als Nächstes steht für Wetzelsdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den ESV Rabensburg. Der USV Hauskirchen tritt bereits zwei Tage vorher gegen den SG Poysbrunn-F./Ottenthal an (20:00 Uhr).

2. Klasse Weinviertel: USC Wetzelsdorf – USV 1950 Hauskirchen, 1:1 (1:1)

18 Kristian Wurst 1:1

9 Markus Apfelauer 1:0

