Herber Patzer von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf gegen Kreuzstetten

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Vor etwa 50 Besucher trafen am Freitagabend die Spielgemeinschaft Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und der FC Kreuzstetten aufeinander. Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf kam gegen den FC Kreuzstetten mit 0:5 unter die Räder.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kreuzstetten bereits in Front. Dominik Schertler markierte in der fünften Minute die Führung. Eine Minute später rettete der Schlussmann der Gäste die knappe Führung. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Tim Weichselberger aufseiten des Gasts das 2:0 (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Kreuzstettens Felix Andreas Gross das 3:0 nach (44.). Zur Halbzeit blickte der FC Kreuzstetten auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Kreuzstetten auch nach der Pause souverän

Zehn Minuten nach dem Wiederbeginn war das Spiel endgültig entschieden. Erneut traf Kreuzstettens Gross und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (55.). Paul Freudhofmaier vollendete zum fünften Tagestreffer in der 78. Spielminute. Der FC Kreuzstetten überrannte Altruppersdorf/Kleinhadersdorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Altruppersdf./Kleinhadersdf. hat bisher alle fünf Punkte zuhause geholt. Trotz der Schlappe behält die Heimmannschaft den zwölften Tabellenplatz bei. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 19 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Weinviertel. Für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kreuzstetten holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der FC Kreuzstetten gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der FC Kreuzstetten deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Kreuzstetten in diesem Ranking auf.

Nach der klaren Niederlage gegen Kreuzstetten ist Altruppersdf./Kleinhadersdf. weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Weinviertel. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am 22.09.2023 empfängt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf in der nächsten Partie die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Der FC Kreuzstetten hat am Samstag Heimrecht und begrüßt den SC Kreuttal.

2. Klasse Weinviertel: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – FC Kreuzstetten, 0:5 (0:3)

78 Paul Freudhofmaier 0:5

55 Felix Andreas Gross 0:4

44 Felix Andreas Gross 0:3

40 Tim Weichselberger 0:2

5 Dominik Schertler 0:1

