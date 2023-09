Wilfersdorf verliert Spitzenspiel bei Altlichtenwarth

Details Montag, 18. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Vor etwa 120 Zuschauern kam es am Sonntag zum Topspiel der Runde. Die Differenz von einem Treffer brachte Altlichtenwarth gegen den FC Wilfersdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die erste Halbzeit blieb bis zum letzten Pfiff ausgeglichen und torlos. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach dem Seitenwechsel jubelten zunächst die Gäste. Manuel Kramer brachte sein Team in der 48. Minute nach vorn. Doch lange hielt die Freude über die Führung nicht an. Roman Sirota ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den SCU Altlichtenwarth. Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Filip Krchnak verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:1 besorgte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Altlichtenwarth einen dreifachen Punktgewinn gegen Wilfersdorf.

Altlichtenwarth weiter voll im Geschäft

Die Angriffsreihe des SCU Altlichtenwarth lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SCU Altlichtenwarth weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Altlichtenwarth scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SCU Altlichtenwarth setzte sich mit diesem Sieg von Wilfersdorf ab und nimmt nun mit 19 Punkten den zweiten Rang ein, während der FC Wilfersdorf weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist Altlichtenwarth zum USV Sulz, zeitgleich empfängt Wilfersdorf den USV Gaweinstal.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – FC Wilfersdorf, 2:1 (0:0)

68 Filip Krchnak 2:1

56 Roman Sirota 1:1

48 Manuel Kramer 0:1

