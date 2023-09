Wichtiger Dreier für Gaweinstal beim FC Wilfersdorf

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Mit Wilfersdorf und Gaweinstal trafen sich am Freitag vor rund 150 Zuschauern zwei Topteams. Für den FC Wilfersdorf schien der USV Gaweinstal aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gaweinstal wurde der Favoritenrolle gerecht.

Vor 150 Zuschauern traf Sascha Roch früh zum 1:0 (4.) für die Gäste. Im Anschluss hätte Gaweinstal schon den Vorsprung erhöhen können, vergab aber einige Chancen. Das 1:1 von Wilfersdorf bejubelte dann Norbert Kerek (20.). Die Gäste erhöhten daraufhin wieder den Druck und kam zu weiteren Chancen. Michael Wimmer trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Tor für USV Gaweinstal zum 1:2: Auch beim zweiten Tor hat OHG seine Füße im Spiel. Außenverteidiger Strauby spielt auf Groschopf, der steigt über den Ball drüber, wodurch Wimmer seitlich von links alleine aufs Tor läuft. Mit dem linken Fuß überhebt er den heimischen Torwart sehenswert! Julian Kraml, Ticker-Reporter

Noch vor der Pause erhöhten die Gäste ihren Vorsprung. Jan Ciganek nutzte eine Nachschussmöglichkeit und versenkte die Kugel zum 3:1 für den USV Gaweinstal (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Früher Treffer sorgt für die Entscheidung

Jiri Velecky legte in der 49. Minute zum 4:1 für Gaweinstal nach. nach einer knappen Stunde ertönte ein Elfmeterpfiff. Mit dem zweiten Treffer von Kerek rückte der FC Wilfersdorf wieder ein wenig an den USV Gaweinstal heran (58.).

Mehrminütige Unterbrechung wegen einer Kopfverletzung bei Groschopf nach Kopfballduell. Wimmer deutet dem Trainer schon Wechsel, doch der Gaweinstaler Spielmacher beißt auf die Zähne und spielt weiter. Julian Kraml, Ticker-Reporter

Zwei schnelle Treffer von Wimmer (85.) und Ciganek (92.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Gaweinstal. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Wilfersdorf.

Die Aufstellungen

Wilfersdorf beginnt mit: 1 Javorsky, 2 Nießler, 3 Unger, 6 Kramer S., 7 Konecny, 8 Cavkic, 9 Kerek, 11 Kramer M., 12 Bachmayer, 16 Kandera und 19 Habich R.

Gaweinstal beginnt im Tor mit Kapitän Effenberger, 3 Pascher, 6 Strauby, 9 Kretschmer, 10 Roch, 12 Belcar, 14 Ciganek, 16 OHG, 17 Velecky, 18 Belaska und 23 Michi Wimmer.

Beim FC Wilfersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Mit 15 gesammelten Zählern hat die Heimmannschaft den fünften Platz im Klassement inne. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wilfersdorf. Die Situation beim FC Wilfersdorf bleibt angespannt. Gegen den USV Gaweinstal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nach acht absolvierten Spielen stockte Gaweinstal sein Punktekonto bereits auf 22 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe des USV Gaweinstal lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der USV Gaweinstal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Partien rief Gaweinstal konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Wilfersdorf tritt am Freitag, den 29.09.2023, um 20:00 Uhr, bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der USV Gaweinstal den USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel: FC Wilfersdorf – USV Gaweinstal, 2:6 (1:3)

92 Jan Ciganek 2:6

85 Michael Wimmer 2:5

58 Norbert Kerek 2:4

49 Jiri Velecky 1:4

38 Jan Ciganek 1:3

35 Michael Wimmer 1:2

20 Norbert Kerek 1:1

4 Sascha Roch 0:1

