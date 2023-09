Altruppersdorf/Kleinhadersdorf verliert hoch gegen Wilfersdorf

Details Samstag, 30. September 2023 00:02

2. Klasse Weinviertel: Wilfersdorf zog Altruppersdorf/Kleinhadersdorf vor etwa 80 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Heimmannschaft. Der FC Wilfersdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Nach vier Minuten jubelten die Gäste über das vermeintliche 1:0, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In Minute 23 scheiterten die Heimischen am Gäste-Keeper. Dino Cavkic brachte die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf aber dann per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 29. und 43. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Wilfersdorf nun erster Verfolger des Spitzentrios

Norbert Kerek gelang ein Doppelpack (59., Elfmeter/62.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte.

Tor, Toor, Tooor für FC Wilfersdorf zum 0:4 Gegner auf der Briefmarke ausgespielt und schön verwertet von Norbert Kerek. Da kann der Torwart nur zuschauen und die Gegner sind Passagiere. Magic, Ticker-Reporter

Ondrej Konecny gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Wilfersdorf (82.). Der FC Wilfersdorf überrannte Altruppersdorf/Kleinhadersdorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Für Altruppersdf./Kleinhadersdf. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von acht Punkten aus sieben Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 27 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Weinviertel. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Altruppersdf./Kleinhadersdf. bei. Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Wilfersdorf setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Angriffsreihe des FC Wilfersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Die Defensivleistung von Altruppersdorf/Kleinhadersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Wilfersdorf offenbarte Altruppersdf./Kleinhadersdf. eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Freitag trifft die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf auf den USV Sulz, der FC Wilfersdorf spielt am selben Tag gegen den SC Kreuttal.

2. Klasse Weinviertel: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – FC Wilfersdorf, 0:5 (0:2)

82 Ondrej Konecny 0:5

62 Norbert Kerek 0:4

59 Norbert Kerek 0:3

43 Dino Cavkic 0:2

29 Dino Cavkic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.