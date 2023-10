Wilfersdorf lässt es gegen Kreuttal richtig krachen

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Über 120 Zuschauer wollten sich das Top-Spiel der 10. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Kreuttal steckte gegen den FC Wilfersdorf eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Wilfersdorf wusste zu überraschen.

Nach eienr Viertelstunde wurde das Spitzenspiel der Runde eröffnet. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Ivanitsch sein Team in der 15. Minute. Kreuttal bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Norbert Kerek für den Ausgleich sorgte (20.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Wilfersdorf schließt auf

Dino Cavkic stellte die Weichen für den FC Wilfersdorf auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ondrej Konecny trug sich in der 55. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 4:1 zugunsten von Wilfersdorf sorgte dann kurz vor Schluss Kerek, der die Gastgeber und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Am Schluss siegte der FC Wilfersdorf gegen den SC Kreuttal.

Nach dem klaren Erfolg über Kreuttal festigt Wilfersdorf den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht der FC Wilfersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 30 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des FC Wilfersdorf.

In der Tabelle liegt der SC Kreuttal nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Der SC Kreuttal kassierte die erste Niederlage. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft Wilfersdorf auf den USC Eibesthal, Kreuttal spielt tags zuvor gegen den USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel: FC Wilfersdorf – SC Kreuttal, 4:1 (1:1)

90 Norbert Kerek 4:1

55 Ondrej Konecny 3:1

46 Dino Cavkic 2:1

20 Norbert Kerek 1:1

15 Florian Ivanitsch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.