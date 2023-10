Gaweinstal holt Big Points in Altlichtenwarth

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Über 210 Zuschauer pilgerten am Samstag zum Topspiel der Liga zwischen dem SCU ALtlichtenwarth und dem USV Gaweinstal. Der USV Gaweinstal behauptete sich mit einem 3:0-Sieg beim Tabellenführer SCU Altlichtenwarth.

Kurz vor der Pause bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, doch Gaweinstals Keeper Christopher Effenberger konnte den Penalty halten (45.). Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Rote Karte war spielentscheidend

Auch in Halbzeit zwei fielen zunächst keine Tore. In der 74. Minute ging es schließlich bergab für den SCU Altlichtenwarth, als man in Person von Filip Krchnak einen Platzverweis (Foul) kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Jiri Velecky mit seinem Treffer für Gaweinstal die turbulente Schlussphase einläutete (77.).

Tor, Toor, Tooor für USV Gaweinstal zum 0:2! Abermals nach einem atemberaubenden Pass vom Fußballgott höchstpersönlich MICHAEL WIMMER, Schliesst Nr.14 Jan Ciganek traumhaft durch die Beine vom Tormann ab. Julian Kretschmer, Ticker-Reporter

Für das 2:0 der Gäste zeichnete Jan Ciganek verantwortlich (89.). Kurz darauf traf Sascha Roch in der Nachspielzeit für den USV Gaweinstal (91.). Am Ende nahm Gaweinstal bei Altlichtenwarth einen Auswärtssieg mit.

Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt der SCU Altlichtenwarth den besten Angriff der 2. Klasse Weinviertel, jedoch kam dieser gegen den USV Gaweinstal nicht voll zum Zug. Die Gastgeber kassierten die erste Niederlage. Bisher hat der SCU Altlichtenwarth acht Siege und ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto.

Nach dem klaren Erfolg über Altlichtenwarth übernimmt Gaweinstal wieder die Tabellenführung. Die Angriffsreihe des USV Gaweinstal lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 34 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der USV Gaweinstal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Zuletzt lief es erfreulich für Gaweinstal, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am Samstag, den 14.10.2023 (17:00 Uhr) reist der SCU Altlichtenwarth zur SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, einen Tag später (15:30 Uhr) begrüßt der USV Gaweinstal die SG Ulrichskirchen vor heimischer Kulisse.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – USV Gaweinstal, 0:3 (0:0)

91 Sascha Roch 0:3

89 Jan Ciganek 0:2

77 Jiri Velecky 0:1

