Sulz trumpft bei Kreuttal auf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Vor rund 120 Zuschauern in der "Kreuttal-Arena" kam es am Samstag zum Duell zwischen dem SC Kreuttal und dem USV Sulz. Die Gäste erwischten dabei den besseren Tag. Durch ein 4:2 holte sich der USV Sulz drei Punkte beim SC Kreuttal.

Die Gäste starteten besser in das Spiel. Zumindest trafen sie zur schnellen Führung. Oliver Plott brachte Sulz in der 13. Minute nach vorn. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Tobias Pfeiffer einen weiteren Treffer für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Doppelpack von Juraj Kovalovsky

Michael Kures verkürzte für Kreuttal später in der 55. Minute auf 1:2. In der 60. Minute brachte Juraj Kovalovsky das Netz für den USV Sulz zum Zappeln und erhöhte wieder auf 3:1. Florian Ivanitsch witterte seine Chance und schoss den Ball kurz danach zum 2:3 für den SC Kreuttal ein (63.). In der Nachspielzeit besserte Kovalovsky seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Sulz erzielte. Letzten Endes holte der USV Sulz gegen Kreuttal drei Zähler.

In der Tabelle liegt der SC Kreuttal nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Nur zweimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Kreuttal deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Kreuttal in diesem Ranking auf.

Trotz des Sieges bleibt Sulz auf Platz sechs. Der USV Sulz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sulz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag trifft Kreuttal auf den SCU Altlichtenwarth, der USV Sulz spielt tags zuvor gegen den USC Eibesthal.

2. Klasse Weinviertel: SC Kreuttal – USV Sulz, 2:4 (0:2)

94 Juraj Kovalovsky 2:4

63 Florian Ivanitsch 2:3

60 Juraj Kovalovsky 1:3

55 Michael Kures 1:2

43 Tobias Pfeiffer 0:2

13 Oliver Plott 0:1

