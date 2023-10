Wilfersdorf deklassiert den USV Hauskirchen

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Etwa 120 Zuschauer verfolgten das Spiel der 12. Runde in Wilfersdorf. Der FC Wilfersdorf zog Hauskirchen das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der FC Wilfersdorf wusste zu überraschen.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Kramer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Schon in der 15. Minute war das Spiel für Hauskirchens Manuel Kirschenhofer beendet: Feldverweis! Wie werde der USV 1950 Hauskirchen mit dieser neuen Situation umgehen? In Minute 27 hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, doch David Frühauf vergab einen Strafstoß zum Ausgleich. Ondrej Konecny nutzte die Chance für Wilfersdorf und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für den FC Wilfersdorf ging es in die Halbzeitpause.

Doppelschlag nach der Pause brachte die frühzeitige Entscheidung

Mit dem 3:0 von Dino Cavkic für Wilfersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Doppelpack für den FC Wilfersdorf: Nach seinem ersten Tor (49.) markierte Norbert Kerek wenig später seinen zweiten Treffer (54.). Jiri Unger besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Wilfersdorf (82.). Letztlich feierte der FC Wilfersdorf gegen Hauskirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Wilfersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wilfersdorf.

Nur einmal gab sich der USV 1950 Hauskirchen bisher geschlagen.

Mit diesem Sieg zog der FC Wilfersdorf am USV Hauskirchen vorbei auf Platz drei. Hauskirchen fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für Wilfersdorf ist der ESV Rabensburg (Samstag, 15:00 Uhr). Der USV 1950 Hauskirchen misst sich am selben Tag mit dem USV Sulz (18:00 Uhr).

2. Klasse Weinviertel: FC Wilfersdorf – USV 1950 Hauskirchen, 6:0 (2:0)

82 Jiri Unger 6:0

54 Norbert Kerek 5:0

49 Norbert Kerek 4:0

46 Dino Cavkic 3:0

35 Ondrej Konecny 2:0

6 Stefan Kramer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.