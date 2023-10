Altlichtenwarth demontiert Kreuttal

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Mit Altlichtenwarth und Kreuttal trafen sich am Sonntag vor mehr als 120 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der SCU Altlichtenwarth aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Altlichtenwarth ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Kreuttal einen klaren Erfolg.

Zunächst gab es für die Zuschauer nur vier Gelbe Karten in dieser Partie zu sehen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf dann aber Radim Handl für den SCU Altlichtenwarth zur Führung (45.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Gastgeber setzen sich vom Verfolger ab

In Halbzeit zwei legten die Heimischen schnell nach. Tomas Krivanek trug sich in der 51. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Roman Sirota brachte Altlichtenwarth in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (64.). Die Situation wurde für Kreuttal noch schwieriger, als Andreas Haas in der 70. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Wolfgang Hager vollendete zum vierten Tagestreffer in der 74. Spielminute. Letztlich feierte der SCU Altlichtenwarth gegen den SC Kreuttal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Altlichtenwarth stabilisiert nach dem Erfolg über Kreuttal die eigene Position im Klassement. Die Defensive des SCU Altlichtenwarth (elf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Weinviertel zu bieten hat. Mit dem Sieg baute der SCU Altlichtenwarth die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Altlichtenwarth zehn Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt der SC Kreuttal den vierten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Kreuttal momentan auf dem Konto.

Der SC Kreuttal kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Altlichtenwarth dagegen schon 31 Punkte auf dem Konto hat.

Am kommenden Sonntag tritt der SCU Altlichtenwarth beim USC Eibesthal an, während Kreuttal zwei Tage zuvor den USV Gaweinstal empfängt.

2. Klasse Weinviertel: SCU Altlichtenwarth – SC Kreuttal, 4:0 (1:0)

74 Wolfgang Hager 4:0

64 Roman Sirota 3:0

51 Tomas Krivanek 2:0

45 Radim Handl 1:0

